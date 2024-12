Stand: 11.12.2024 22:03 Uhr DVV-Pokal: Halbfinal-Aus für Giesen

Die Volleyballer der Grizzlys Giesen haben den Einzug in das Finale des DVV-Pokals verpasst. Am Mittwochabend unterlagen die Niedersachsen in Düren mit 1:3 (25:20, 18:25, 21:25, 20:25). Düren trifft im Endspiel am 2. März in Mannheim auf Cupverteidiger Berlin, der sich beim TSV Haching Mpnchen mit 3:0 durchsetzte. | 11.12.2024 22:03