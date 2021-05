Stand: 08.05.2021 13:45 Uhr DOSB und LSB fordern Öffnung des Sports: "Zeit ist reif"

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die 16 Landessportbünde (LSB) haben nach einer Videokonferenz zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Öffnung des Sports gefordert. "Die Zeit ist reif, um zu einem geordneten Sportbetrieb zurückzukehren", heißt es in der gemeinsamen Erklärung vom Sonnabend. "Mit der steigenden Anzahl von Geimpften und Genesenen, flächendeckenden Testungen und den im Sport etablierten Hygiene- und Schutzkonzepten ist die Zeit gekommen, den Sport wieder zu öffnen", so Thomas Härtel, Präsident des LSB Berlin. Für die Gesundheit und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft sei es höchste Zeit, dass wieder Sport in gewohnter Weise stattfinden könne. | 08.05.2021 13:40