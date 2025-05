Stand: 14.05.2025 17:55 Uhr DM im Wasserspringen - Gebürtige Rostockerin Müller auf Rang zwei

Wasserspringerin Jette Müller hat bei den Deutschen Meisterschaften Platz zwei belegt. Die gebürtige Rostockerin landete in ihrer Geburtsstadt mit 237,40 Punkten beim Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett hauchzart vor Julina Schnabel (Leipzig, 237,00 Punkte), aber klar hinter Julia Hentschel (Berlin, 283,05 Punkte). Müller, die im vergangenen Jahr an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hatte, war im vergangenen Herbst vom WSC Rostock nach Dresden gewechselt. | 14.05.2025 17:55