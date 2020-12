Stand: 04.12.2020 12:30 Uhr DM: Springreiterin Bormann gewinnt erste Qualifikation

Springreiterin Finja Bormann hat bei den deutschen Meisterschaften in Riesenbeck die erste Qualifikation gewonnen. Die 24-Jährige aus dem niedersächsischen Königslutter siegte am Freitag im Sattel von A crazy son of Lavina. Zweite wurde Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cala Mandia vor Laura Klaphake (Steinfeld) mit Camalita. Bei den nationalen Titelkämpfen gibt es - im Gegensatz zu anderen Championaten - eine getrennte Wertung für Frauen. | 04.12.2020 12:30