DHB-Team verabschiedet Weinhold offiziell

Gemeinsam mit Uwe Gensheimer ist Steffen Weinhold am "Tag des Handballs" in Düsseldorf offiziell von der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet worden. Der Rückraumspieler des THW Kiel und der DHB-Kapitän waren im Anschluss an das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei Olympia in Tokio aus dem DHB-Team zurückgetreten. In der Halbzeitpause des Duells zwischen Deutschland und Portugal erhielt das Duo aus den Händen von DHB-Präsident Andreas Michelmann und DHB-Sportvorstand Axel Kromer einen Strauß Blumen sowie ein Abschiedsfoto. Die Zuschauer spendeten Standing Ovations. | 07.11.2021 16:05