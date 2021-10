Stand: 29.10.2021 18:11 Uhr DHB-Team ohne Kieler Wiencek

Patrick Wiencek hat seine Teilnahme an den Handball-Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal am 5. und 7. November aus familiären Gründen abgesagt. Für den Kreisläufer vom deutschen Rekordmeister THW Kiel rückt Sebastian Firnhaber vom Bundesligisten HC Erlangen in den Kader von Bundestrainer Alfred Gislason, teilte der DHB am Freitag mit. Bereits einen Tag zuvor hatte Rückraumspieler Paul Drux (Füchse Berlin) wegen einer Knieoperation absagen müssen. | 29.10.2021 18:06