Stand: 28.05.2022 19:06 Uhr DHB-Pokal der Frauen: Oldenburg im Finale gegen Bietigheim

Die Handballerinnen des VfL Oldenburg haben das Finale im DHB-Pokal erreicht. Beim Final Four in Stuttgart gewann der viermalige Pokalsieger sein Halbfinale gegen den Buxtehuder SV mit 28:26 (15:8). Gegner im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) ist der noch ungeschlagene Europacup-Gewinner SG BBM Bietigheim, der mit 32:28 (17:12) den siebenmaligen deutschen Meister Thüringer HC besiegte. Oldenburgs erfolgreichste Werferin war Merle Carstensen, die elfmal ins gegnerische Tor traf. Annika Lott erzielte sieben Treffer für Buxtehude. | 28.05.2022 18:54