DHB-Pokal: VfL Lübeck-Schwartau in Runde zwei

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat die zweite Runde im DHB-Pokal erreicht. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich im Nordduell beim Drittligisten OHV Aurich mit 38:29 (20:17) durch. Jan-Eric Speckmann war mit neun Treffern bester Werfer der Gäste, für Aurich war Josip Crnic mit sieben Toren am erfolgreichsten. Die zweite Runde, in der auch die Bundesligisten in den Wettbewerb einsteigen, wird am Mittwoch in Düsseldorf im Rahmen des Supercups zwischen Meister SC Magdeburg und Pokalsieger THW Kiel ausgelost. | 27.08.2022 21:13