Stand: 22.10.2021 12:05 Uhr DHB-Pokal: TSV Hannover-Burgdorf im Achtelfinale gegen THW Kiel

Rekordsieger THW Kiel muss zur TSV Hannover-Burgdorf: Dies ergab die Auslosung des Achtelfinals im Deutschen-Handball-Pokal in Köln. Gespielt wird die Runde der letzten 16 voraussichtlich am 14. und 15. Dezember. Insgesamt sind noch 13 Erstligisten und drei Teams aus der Zweiten Liga im Wettbewerb. Ein Zweitligist wird auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen, denn der VfL Gummersbach trifft auf die HSG Nordhorn-Lingen. Das Final-Four-Turnier der letzten vier Teams findet am 23./24. April 2022 in Hamburg statt. | 22.10.2021 12:04