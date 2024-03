Stand: 09.03.2024 18:18 Uhr DHB-Pokal: Oldenburger Handballerinnen verpassen Finale

Für die Handball-Frauen des VfL Oldenburg ist am Sonnabend der Traum vom Erreichen des Finales im DHB-Pokal geplatzt. In einem nervenaufreibenden Halbfinale gegen den TuS Metzingen mussten sich die Niedersächsinnen im Siebenmeterwerfen mit 30:31 geschlagen geben. Nach 60 spannenden Minuten hatte es in der Stuttgarter Arena 28:28 (14:16) gestanden. Somit bestreiten die Oldenburgerinnen am Sonntag um 14 Uhr das Spiel um Platz drei gegen den Verlierer der Partie Thüringer HC gegen SG BBM Bietigheim. | 09.03.2024 18:18