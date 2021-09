Stand: 04.09.2021 22:21 Uhr DHB-Pokal: HSV Hamburg empfängt die Füchse - Kiel muss nach Aue

Handball-Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg hat in der zweiten Runde des DHB-Pokals (5./6. Oktober) ein hartes Los erwischt. Die Hanseaten empfangen den Ligakonkurrenten Füchse Berlin. Das ergab die Auslosung im Anschluss an den Supercup in Düsseldorf. Weitere Partien mit Nordbeteiligung: EHV Aue - THW Kiel, HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt, HSG Nordhorn-Lingen - HBW Balingen-Weilstetten, DHB Amateurpokal-Sieger - TSV Hannover-Burgdorf. | 04.09.2021 22:00