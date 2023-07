Stand: 03.07.2023 13:36 Uhr DHB-Pokal: HSG Nordhorn-Lingen in Runde eins beim TuS Vinnhorst

Die erste Runde im DHB-Pokal der kommenden Saison ist am Montag ausgelost worden. Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen tritt beim Zweitliga-Aufsteiger TuS Vinnhorst an. Drittligist HC Eintracht Hildesheim empfängt Bundesliga-Absteiger GWD Minden. Die erste Runde wird am 26. August ausgetragen. Die Bundesligisten THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, TSV Hannover-Burgdorf und der HSV Hamburg haben noch spielfrei. Erste Runde | 03.07.2023 13:30