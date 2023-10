Stand: 09.10.2023 20:26 Uhr DHB-Pokal: Flensburg empfängt Bergischen HC - HSVH trifft auf Eisenach

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt trifft im Achtelfinale des DHB-Pokals auf seinen Ligarivalen Bergischer HC. Der Handball Sport Verein Hamburg muss sich in einem weiteren Erstliga-Duell in eigener Halle mit dem Aufsteiger ThSV Eisenach auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Montagabend. Die Spiele werden am 12. und 13. Dezember ausgetragen. Die im vergangenen Wettbewerb drittplatzierten Flensburger waren bislang ebenso spielfrei wie Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen und Final-Verlierer SC Magdeburg. Ergebnisse und Ansetzungen DHB-Pokal | 09.10.2023 20:25