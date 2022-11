Stand: 04.11.2022 16:06 Uhr DHB-Pokal: Flensburg - Hamburg und THW Kiel am 22. Dezember

Der Deutsche Handball-Bund hat am Freitag die Spiele des Pokal-Achtelfinales zeitgenau angesetzt. Das Nordduell zwischen den beiden Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und HSV Hamburg (19 Uhr) findet dabei ebenso am 22. Dezember statt wie der Auftritt von Titelverteidiger THW Kiel beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim (19.30 Uhr). Die Sieger qualifizieren sich für das Viertelfinale, das nach der WM in Polen und Schweden am 4. und 5. Februar ausgespielt wird. | 04.11.2022 16:03