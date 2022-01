Stand: 30.01.2022 16:42 Uhr DHB-Pokal: Buxtehudes Handballerinnen im Final-Four

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben den Einzug ins Final-Four-Turnier um den DHB-Pokal geschafft. Im Viertelfinale am Sonntag setzten sich die Niedersächsinnen gegen die HSG Bad Wildungen Vipers klar mit 36:22 (15:12) durch. Beste BSV-Werferin war Annika Lott, die zehn Treffer erzielte. Die Pokal-Endrunde wird am 28./29. Mai in Bietigheim ausgetragen. Ein zweiter Nordclub wird dann auf jeden Fall auch dabei sein - nämlich der Sieger der Viertelfinalpartie VfL Oldenburg - Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten, die am 6. März stattfindet. | 30.01.2022 16:41