Stand: 30.09.2022 15:51 Uhr DHB-Kader: Golla einziger Handballspieler eines Nordclubs

Im Kader des deutschen Handball-Nationalteams für den EHF EURO Cup steht nur ein Spieler eines norddeutschen Clubs: Kreisläufer Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt. Bundestrainer Alfred Gislason hat zudem den gebürtigen Flensburger Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) für die Spiele gegen Europameister Schweden (13. Oktober) in Mannheim und gegen Gastgeber Spanien (15.) in Jaen berufen. Die letzten beiden Länderspiele des Jahres gehören zur Vorbereitung auf die WM 2023 in Polen. | 30.09.2022 15:50