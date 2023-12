Stand: 21.12.2023 10:49 Uhr DHB-Handballer mit vier "Recken" bei der Heim-EM

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt mit vier Profis von der TSV Hannover-Burgdorf bei der Heim-EM (10. bis 28. Januar) an. Bundestrainer Alfred Gislason berief neben Kapitän Johannes Golla (Flensburg) und Rune Dahmke (Kiel) die "Recken" Martin Hanne, Marian Michalczik, Justus Fischer und Renars Uscins in seinen 19-köpfigen Kader. Im Rahmen der Turnier-Vorbereitung trifft die DHB-Auswahl in Flensburg (4. Januar) und Kiel (6. Januar) zweimal auf Portugal. | 21.12.2023 10:48