Stand: 03.10.2020 18:36 Uhr DHB-Frauen verlieren erneut gegen die Niederlande

Deutschlands Handball-Frauen haben das zweite Test-Länderspiel gegen Weltmeister Niederlande deutlich mit 26:32 (10:18) verloren. Zwei Tage nach dem überraschenden 27:25-Sieg war die DHB-Auswahl am Samstag in Lingen chancenlos. Vor leeren Rängen in der EmslandArena war Evgenija Minevskaja mit sieben Toren beste Werferin für das Team von Bundestrainer Henk Groener. Beide Partien dienten der Vorbereitung auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark und Norwegen. | 03.10.2020 18:30