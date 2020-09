Stand: 30.09.2020 10:40 Uhr DHB-Frauen "heiß" auf Länderspiele in Lingen

Die deutschen Handballerinnen starten mit einem Doppelpack am Donnerstag (18.15 Uhr) und Sonntag (16.45 Uhr) gegen Weltmeister Niederlande in Lingen in die Vorbereitung auf die EM in Dänemark und Norwegen (4. bis 20. Dezember). "Die Spielerinnen sind heiß, die brennen, die wollen. Es herrscht sehr, sehr viel positive Energie", sagte Bundestrainer Henk Groener. Bei der EM trifft sein Team in Trondheim auf Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien. Als Ziel dürfte der Sprung ins Halbfinale gelten. | 30.09.2020 11:31