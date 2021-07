Stand: 18.07.2021 18:16 Uhr DHB-Auswahl um Süchting und Filter gewinnt Beachhandball-EM

Liv Süchting und Katharina Filter vom Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV haben mit der deutschen Nationalmannschaft den Titel bei der Beachhandball-EM gewonnen. Im Finale in Warna (Bulgarien) setzte sich die Auswahl von Trainer Alexander Novakovic am Sonntag mit 2:0 (24:21/25:20) gegen Titelverteidiger Dänemark durch. Im Beachhandball werden beide Durchgänge jeweils separat gewertet. In den Runden zuvor hatten sich die Deutschen gleich zweimal im Shootout durchgesetzt. | 18.07.2021 17:54