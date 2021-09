Stand: 15.09.2021 16:13 Uhr DFL korrigiert Schatzschneiders Zweitliga-Torrekord

Angreifer Simon Terodde vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 fehlen nur noch vier Treffer bis zum Torrekord von Dieter Schatzschneider. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) bestätigte, wurde die Bestmarke des früheren Spielers von Hannover 96 in der Zweiten Liga nach einer Überprüfung auf 153 statt 154 Tore festgelegt. Bislang war das 1:0 beim Sieg der Hannoveraner in Bremerhaven (4:2) am 28. Juli 1979 in zahlreichen Statistiken Schatzschneider zugeschrieben worden. Aufgrund von unterschiedlichen Angaben zum Torrekord führte die DFL eine Kontrolle der Szene durch und wertete den Treffer nun als Eigentor von Uwe Groothuis. | 15.09.2021 15:50