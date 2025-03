Stand: 06.03.2025 11:30 Uhr DFL: Holstein - St. Pauli am Sonnabend, HSV - Eintracht am Freitagabend

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 28 bis 30 in der Bundesliga und der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. Demzufolge kommt es in der Bundesliga am 12. April, einem Sonnabend, um 15.30 Uhr zum Nordduell zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Der VfL Wolfsburg hat am Abend zuvor um 20.30 Uhr RB Leipzig zu Gast. In der Zweiten Liga empfängt der HSV am Freitag, 11. April, um 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig. | 06.03.2025 11:26