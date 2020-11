Stand: 28.11.2020 09:29 Uhr DFB verhängt Geldstrafe für Kiels Wahl

Innenverteidiger Hauke Wahl (26) vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel muss nach seiner Schiedsrichter-Schelte eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro zahlen. Das hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschieden. Wahl hatte sich nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim am 21. November 2020 in einem Fernseh-Interview unsportlich über den Video-Assistenten geäußert. | 28.11.2020 12:42