Stand: 06.10.2021 13:31 Uhr DFB verabschiedet Löw im November in Wolfsburg

Der DFB wird Weltmeister-Trainer Joachim Löw beim WM-Qualifikationsspiel am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein verabschieden. Der langjährige Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (2006 bis 2021) hatte sein Amt nach der EM im Sommer an Hansi Flick übergeben. Mit dem 61-Jährigen sollen dessen einstige Zuarbeiter Andreas Köpke, Thomas Schneider und Urs Siegenthaler sowie DFB-Arzt Sepp Schmitt noch einmal für ihre Verdienste geehrt werden. | 06.10.2021 13:30