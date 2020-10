Stand: 20.10.2020 14:19 Uhr DFB sperrt Meppen-Kapitän Leugers für zwei Spiele

Fußball-Drittligist SV Meppen muss in den kommenden beiden Partien auf seinen Kapitän Thilo Leugers verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 29-Jährigen wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen. Der Mittelfeldakteur war im Duell mit Viktoria Köln (0:1) am Sonntag in der 22. Minute des Feldes verwiesen worden. | 20.10.2020 14:18