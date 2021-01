Stand: 17.01.2021 13:37 Uhr DFB fordert: VfB Lübeck muss Finanzlücke schließen

Fußball-Drittligist VfB Lübeck muss bis Donnerstag eine Liquiditätslücke von 824.00 Euro schließen. Diese Auflage habe der Verein vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Zuge der Nachlizenzierung erhalten, berichteten die "Lübecker Nachrichten" (Sonntag). Bis zum Nachweis darf der VfB keine neuen Spieler verpflichten. Grund für die Auflage sind die geschrumpften Einnahmen in der Corona-Pandemie, mit denen sich der geplante 6,8-Millionen-Euro-Etat nicht decken lässt. Aus dem ersten Hilfsfonds der Bundesregierung für Profisportvereine in Höhe von 200 Millionen Euro hat der VfB Lübeck nichts erhalten. Als damaliger Regionalligist konnten die Lübecker keine Vergleichszahlen aus der zurückliegenden Drittliga-Saison im November 2019 vorlegen, an denen sich die Finanzhilfen bemessen. | 17.01.2021 13:36