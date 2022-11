Stand: 14.11.2022 15:19 Uhr DFB bestätigt Schulterverletzung bei Wolfsburgerin Oberdorf

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich bei der 1:2-Niederlage des DFB-Teams in den USA gegen die gastgebenden Weltmeisterinnen eine Schulterverletzung zugezogen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag via Twitter bekannt. Eine genauere Diagnose soll nach der Rückkehr und weiteren Untersuchungen in Deutschland erfolgen. Beim Pokalspiel des VfL Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr) beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg wird die 20-Jährige fehlen. | 14.11.2022 15:18