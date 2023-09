Stand: 12.09.2023 14:30 Uhr DFB-Team mit neun Wolfsburgerinnen

Mit neun Spielerinnen des VfL Wolfsburg gehen die deutschen Fußballerinnen die ersten Länderspiele nach dem WM-Debakel an. Zum 25-köpfigen Aufgebot für den Nations-League-Auftakt in Dänemark und gegen Island in Bochum (22. und 26. September) nominierte Assistentin Britta Carlson in Vertretung der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Merle Frohms, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch, Jule Brand, Chantal Hager, Lena Lattwein, Lena Oberdorf und Alexandra Popp. Joelle Wedemeyer steht auf Abruf bereit, Vize-Kapitänin Svenja Huth pausiert wegen der Geburt ihres Sohnes am vergangenen Wochenende. | 12.09.2023 14:28