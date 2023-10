Stand: 06.10.2023 15:26 Uhr DFB-Pokalspiele angesetzt - HSV um 20.45 Uhr in Bielefeld

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Zweitrundenpartien im DFB-Pokal termingenau angesetzt. Demnach empfängt Zweitligist FC St. Pauli den Ligarivalen Schalke 04 am Dienstag, 31. Oktober, um 18 Uhr am heimischen Millerntor. Zeitgleich hat Bundesligist VfL Wolfsburg RB Leipzig zu Gast. Der HSV spielt um 20.45 Uhr beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Einen Tag später, am 1. November, kommt es aus Nordsicht zu den Duellen Holstein Kiel - Magdeburg (18 Uhr) und Nürnberg - Hansa Rostock (20.45 Uhr). | 06.10.2023 15:25