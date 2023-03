Stand: 05.03.2023 17:36 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg trifft auf den FC Bayern

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treten im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayern München an. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Im zweiten Semifinale trifft Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig auf den Bundesligisten SC Freiburg. Das Halbfinale wird vom 15. bis 17. April gespielt. Das Endspiel in Köln findet am 18. Mai statt. | 05.03.2023 17:35