Stand: 24.11.2023 20:04 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg mit Kantersieg gegen Werder

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre imposante Siegesserie im DFB-Pokal weiter ausgebaut. Der 5:0 (3:0)-Achtelfinal-Erfolg gegen Werder Bremen war saisonübergreifend bereits der 47.Sieg nacheinander. Die Wolfsburgerinnen gewannen den DFB-Pokal seit 2015 neunmal in Serie. Am Freitagabend trafen zweimal Alexandra Popp (4. und 25.Minute), Ewa Pajor (35.), Vivien Endemann (63.) und Jule Brand (84.) für den VfL. Die 2.738 Zuschauenden in Wolfsburg sahen ein einseitiges Nordduell. Überblick | 24.11.2023 20:02