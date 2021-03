Stand: 25.03.2021 17:39 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg - Bayern live

Der Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal der Frauen zwischen Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Bayern München am Ostersonntag (14 Uhr) wird live im Ersten und im NDR Livecenter übertragen. Den zweiten Finalisten ermitteln am Vortag Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Diese Begegnung (13 Uhr) ist im Livestream unter hessenschau.de zu sehen. Das Endspiel steigt am 30. Mai in Köln. Darüber hinaus hat die Deutsche Fußball Liga die Termine für die restlichen Saisonspiele und die Relegation zur Bundesliga und Zweiten Liga festgelegt. DFB-Pokal | Bundesliga | 25.03.2021 14:45