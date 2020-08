Stand: 25.08.2020 15:34 Uhr

DFB-Pokal der Frauen: Werder in Gladbach

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Meppen treten in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Berliner Verbandsligisten Grün-Weiß Neukölln an. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Werder Bremen gastiert zum Auftakt beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach. Weitere Partien: SV Budberg - SV Henstedt-Ulzburg, Holstein Kiel - SV Berghofen. Der Rostocker FC spielt gegen den (noch zu ermittelnden) Hamburger Vertreter, außerdem kommt es zum Duell der Pokalsieger aus Niedersachsen und Bremen. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hat ein Freilos. | 25.08.2020 15:31