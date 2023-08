Stand: 21.08.2023 11:24 Uhr DFB-Pokal der Frauen: Hamburger Stadtderby am 8. September

Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal zwischen den Regionalliga-Fußballerinnen des FC St. Pauli und Zweitliga-Aufsteiger Hamburger SV wird am 8. September ausgetragen. Anstoß der Freitagabend-Partie im Millerntorstadion ist um 18.30 Uhr. Bundesligist Werder Bremen tritt am 9. September (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach an. Am selben Tag gastiert der SV Henstedt-Ulzburg bei Viktoria Berlin (16.30 Uhr). Zweitligist SV Meppen empfängt Bayer Leverkusen am 10. September (16 Uhr).