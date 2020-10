Stand: 01.10.2020 12:33 Uhr DFB-Pokal: Wolfsburgs Frauen zum VfL Bochum

Cupverteidiger VfL Wolfsburg muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Frauen beim Regionalligisten VfL Bochum antreten. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Unterklassige Gegner haben auch die Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen (beim Regionalligisten Fortuna Köln) und SV Meppen (beim Regionalligisten Henstedt-Ulzburg). Ein weiteres Nordduell ist die Partie der beiden Regionalligisten TV Jahn Delmenhorst gegen Walddörfer SV. Gespielt wird am 31. Oktober/1. November. | 01.10.2020 12:33