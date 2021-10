Stand: 03.10.2021 19:11 Uhr DFB-Pokal: Wolfsburgerinnen im Achtelfinale nach Freiburg

Titelverteidiger VfL Wolfsburg trifft im DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen in einem Bundesliga-Duell auswärts auf den SC Freiburg. Beide Teams hatten sich am Sonnabend in der Bundesliga 2:2 getrennt. Werder Bremen empfängt den SC Sand, Meister Bayern München spielt gegen Eintracht Frankfurt. Das Achtelfinale wird am 30. und 31. Oktober ausgetragen. | 03.10.2021 19:10