Stand: 10.02.2021 11:49 Uhr DFB-Pokal: Wolfsburg und Kiel am 3. März

Die Viertelfinalbegegnung im DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg wird am 3. März (Mittwoch, 20.45 Uhr) angepfiffen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Die Partie wird live im Ersten übertragen. Ebenfalls am Mittwoch (18.30 Uhr) findet das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel statt. Am 2. März (Dienstag, 18.30 Uhr) spielt Werder Bremen beim Zweitligisten Jahn Regensburg. Am gleichen Tag (20.45 Uhr, live im Ersten) treffen Mönchengladbach und Dortmund aufeinander. | 10.02.2021 11:43