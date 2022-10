Stand: 04.10.2022 14:06 Uhr DFB-Pokal: "Wölfinnen" am 20. November in Nürnberg

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Demnach tritt Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg am 20. November (14 Uhr) beim 1. FC Nürnberg an. Am selben Tag um 13 Uhr gastiert der SV Meppen beim SC Freiburg. Werder Bremen spielt bereits einen Tag vorher (13 Uhr) bei der SGS Essen. | 04.10.2022 10:28