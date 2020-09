Stand: 20.09.2020 13:59 Uhr

DFB-Pokal: Werder-Frauen eine Runde weiter

Die Fußballerinen von Werder Bremen sind in die zweite DFB-Pokalrunde eingezogen. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann am Sonntag beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach deutlich mit 5:0 (3:0). Am Vortag hatte Mitaufsteiger SV Meppen dank eines 9:0 (3:0) beim BSV Grün-Weiss Neukölln die erste Runde erfolgreich absolviert. Ergebnisse | 20.09.2020 13:52