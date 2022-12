Stand: 05.12.2022 14:38 Uhr DFB-Pokal-Viertelfinale: VfL-Frauen am 28. Februar gegen Köln

Die Frauen des VfL Wolfsburg treten am 28. Februar um 18 Uhr im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Köln an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Im Achtelfinale hatten sich die Wolfsburgerinnen mit 6:0 beim 1. FC Nürnberg durchgesetzt. | 05.12.2022 14:33