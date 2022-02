Stand: 02.02.2022 10:10 Uhr DFB-Pokal: Union Berlin - St. Pauli am 1. März live im Ersten

Die Viertelfinal-Spiele im DFB-Pokal sind vom Deutschen Fußball-Bund zeitgenau terminiert worden. Das Duell zwischen dem Bundesligisten Union Berlin und dem Zweitligisten FC St. Pauli wird am 1. März um 20.45 Uhr angepfiffen, das Erste überträgt live. Die Partien der beiden anderen Nordclubs finden am 2. März statt. Der HSV spielt gegen den Karlsruher SC, Hannover 96 gegen Leipzig. Anpfiff ist in beiden Fällen um 18.30 Uhr. | 02.02.2022 10:09