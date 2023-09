Stand: 10.09.2023 19:01 Uhr DFB-Pokal: Meppens Frauen verpassen Achtelfinale

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben den Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst. Der emsländische Zweitligist unterlag am Sonntag zu Hause dem Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 0:3 (0:1). Dabei hatten die Meppenerinnen bis in die Schlussphase der Partie auf eine Überraschung hoffen dürfen, lagen sie doch lange Zeit nur mit 0:1 zurück. Leverkusens Kristin Kögel entschied mit ihrem zweiten Tor jedoch die Partie (86.). Zudem traf noch Nikola Karczewska (88.). DFB-Pokal | 10.09.2023 18:07