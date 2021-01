Stand: 15.01.2021 10:31 Uhr DFB-Pokal: Kiel und Werder am 2.2., "Wölfe" am 3.2.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird sein Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal gegen den Ligarivalen Darmstadt 98 am 2. Februar um 18.30 Uhr bestreiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt. Am gleichen Tag (20.45 Uhr) empfängt Bundesligist Werder Bremen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Am Mittwoch, 3. Februar (18.30 Uhr), findet das Pokalduell der Erstligisten VfL Wolfsburg und Schalke 04 statt. | 15.01.2020 10:31