Stand: 26.03.2021 10:20 Uhr DFB-Pokal: Halbfinalpartie verlegt

Sollte Fußball-Bundesligist Werder Bremen das Halbfinale des DFB-Pokals erreichen, tritt er am 30. April (20.30 Uhr/live im Ersten) im heimischen Weserstadion gegen RB Leipzig an. Der DFB hat die ursprünglich für den 2. Mai terminierte Partie um zwei Tage vorverlegt. Zuvor muss sich Werder allerdings erst im Viertelfinale am 7. April (18.30 Uhr) beim Zweitligisten Jahn Regensburg durchsetzen. Das Spiel war wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Bayern abgesagt und verschoben worden. Das zweite Habfinalspiel zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel findet am 1. Mai (20.30 Uhr) statt. | 26.03.2021 10:19