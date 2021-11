Stand: 01.11.2021 20:33 Uhr DFB-Pokal: Frauen des VfL Wolfsburg erreichen Viertelfinale

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg halten Kurs auf ihren achten DFB-Pokal-Triumph in Serie. Der Titelverteidiger gewann am Montagabend zum Abschluss des Achtelfinals beim SC Freiburg mit 3:0 (2:0). Das Viertelfinale wird am kommenden Sonntag ausgelost. Dominique Janssen (11., Handelfmeter), Jill Roord (45.+2) und Svenja Huth (76.) trafen vor 3.100 Zuschauern im Dreisamstadion. Das Viertelfinale wird am 1. und 2.März 2022 ausgespielt. | 01.11.2021 20:32