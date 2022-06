Stand: 15.06.2022 12:56 Uhr DFB-Pokal: Bremer SV gegen Schalke in Oldenburg

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem Fußball-Regionalligisten Bremer SV und dem Bundesligisten FC Schalke 04 am 31. Juli findet in Oldenburg statt. Das geht aus der zeitgenauen Ansetzung aller Erstrunden-Partien hervor, die der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekanntgab. Das eigene Stadion des BSV am Bremer Panzenberg ist zu klein für dieses Spiel. In Oldenburg rechnet der BSV mit bis zu 16 000 Fans. Das Marschwegstadion des VfB Oldenburg ist nach den Statuten des Deutschen Fußball-Bundes zwar nicht Drittliga-tauglich. Beim einem DFB-Pokal-Spiel im Juli fallen die fehlende Rasenheizung und das fehlende Flutlicht jedoch nicht ins Gewicht. | 15.06.2022 12:56