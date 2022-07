DFB-Pokal: Bremer SV, Rehden und Lohne ausgeschieden Stand: 31.07.2022 17:19 Uhr Für drei norddeutsche Fußball-Regionalligisten gab es in der ersten Runde des DFB-Pokals nichts zu holen. Der Bremer SV unterlag Schalke 04 0:5 (0:4), BSV SW Rehden dem SV Sandhausen mit 0:4 (0:3) und TuS Blau-Weiß Lohne dem FC Augsburg mit 0:4 (0:0).

von Christian Görtzen

Den Start in das Traumspiel gegen Schalke 04 hätte sich Bremens Verteidiger Justin Sauermilch gewiss anders erhofft. Nach zwei Minuten agierte er zu langsam, sodass Rodrigo Zalazar den Favoriten in Führung brachte. Und kurz danach verschuldete er einen Foulelfmeter (4.). Sebastian Polter trat an, scheiterte aber an Malte Seemann (5.). Bei einem Schuss von Dominik Drexler hatte der BSV-Keeper jedoch das Nachsehen - 0:2 (12.).

Fast wäre Bremen die perfekte Antwort gelungen, Allah Aid Hamids Schuss zischte knapp am Pfosten vorbei (13.). Dank eines weiteren Treffers von Drexler (33.) und eines Eigentores von Sebastian Kmiec (39.) hieß es zur Pause 4:0 für S04. Nach Wiederbeginn traf nur noch Marcin Kaminski (83.) für die "Königsblauen".

Im Oldenburger Marschwegstadion waren 10.000 Zuschauer dabei. Damit gilt es zur Mittagszeit als ausverkauft. Mehr lassen die amtlichen Verordnungen aus Gründen der Mittagsruhe nicht zu. Nachmittags wären 5.000 Zuschauer mehr möglich gewesen.

1.Spieltag, 31.07.2022 13:01 Uhr Bremer SV 0 FC Schalke 04 5 Tore: 0: 1 Zalazar Martinez (3.) 0: 2 Drexler (12.) 0: 3 Drexler (33.) 0: 4 Kmiec (39., Eigentor) 0: 5 Kaminski (83.)

Bremer SV: Seemann - Warm, Sauermilch, Kmiec, Burke - Muszong, Kaiser (57. Kasper), Kunkel (46. Orlick), Hamid (66. Nankishi) - Goguadze (75. Kurkiewicz), Diop (75. Arnhold)

FC Schalke 04: Schwolow - Brunner (73. Aydin), Yoshida, Kaminski, Ouwejan (73. Sané) - Krauß, Kral (58. Mollet) - Drexler (59. Bülter), Zalazar Martinez (73. Flick), Mohr - Polter

Zuschauer: 10000 (ausverkauft)



Rehden gegen Sandhausen auf verlorenem Posten

Der BSV SW Rehden begann vor rund 1.500 Zuschauern engagiert gegen den Zweitligisten, hatte durch Kevin Coleman (11.) eine gute Chance, kassierte dann aber durch Janik Bachmann das 0:1 (23.). Nachdem BSV-Keeper Flemming Niemann einen Schuss des Ex-HSV-Spielers David Kinsombi nur nach vorne hatte abklatschen können, erhöhte Ahmed Kutucu auf 2:0 für die Gäste (32.). Erneut Bachmann ließ kurz vor der Pause noch das 3:0 folgen.

Am Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff nichts. Sandhausen drängte und traf, Alexander Schirow markierte das 4:0 (51.).

1.Spieltag, 31.07.2022 13:01 Uhr BSV S-W Rehden 0 SV Sandhausen 4 Tore: 0: 1 Bachmann (23.) 0: 2 Kutucu (32.) 0: 3 Bachmann (45.) 0: 4 Schirow (51.)

BSV S-W Rehden: Niemann - Popovic, Kiene (63. Mansaray), Becken, Argyris, Haritonov - Han - Tomic, Arambasic (58. Djumo) - Jobe (58. Sindik), Coleman (81. Memisevic)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier (76. Ajdini), Dumic, Schirow, Okoroji - Trybull (46. Ritzmaier), Zenga (76. El-Zein) - D. Kinsombi (62. Esswein), Bachmann (63. Pulkrab), Ochs - Kutucu

Zuschauer: 1500



Lohne wehrt sich gegen Augsburg tapfer

Die Blau-Weißen schlugen sich bei ihrem Debüt im DFB-Pokal beachtlich. Sie standen kompakt in der Deckung, scheuten keinen Zweikampf, spielten klare Bälle und stellten damit den Bundesligisten Augsburg vor erhebliche Probleme. Der sorgte in der ersten Hälfte nur ein einziges Mal für Gefahr. Im Anschluss an einen Kopfball von Daniel Caligiuri lenkte Lohnes Aaron Goldmann den Ball an den Pfosten (31.).

Respektable 50 Minuten lang hielten die Norddeutschen die Null. Dann war es geschehen: Arne Maier erzielte mit einem trickreichen Freistoß das 1:0 für Augsburg (51.). Lohne hielt beeindruckend dagegen, drängte auf den Ausgleich. Erst Fredrik Jensen machte mit dem 2:0 für den FCA alle Hoffnungen des Viertligisten auf eine Überraschung zunichte (69.).

"Einem Bundesligisten das Leben schwer gemacht"

Florian Niederlechner (81.) und Maurice Malone (89.) stellten den 4:0-Endstand her. Das Ergebnis war am Ende klarer als der Spielverlauf. "Man muss dem Gegner ein Kompliment machen: Die haben das richtig gut gemacht", sagte FCA-Stürmer Niederlechner. "Ich denke, dass unsere Taktik aufgegangen ist. Wir haben einem Bundesligisten das Leben sehr schwer gemacht", konstatierte Lohnes Trainer Henning Rießelmann, der seine Mannschaft perfekt eingestellt hatte.

Der Coach, der sein Team seit 2019 von der sechstklassigen Landesliga Weser/Ems in die viertklassige Regionalliga Nord geführt hat, ist auf anderem Wege ebenfalls schon im Profifußball angekommen. Denn der bestens vernetzte 39-Jährige leitet im Hauptberuf eine Agentur, die die Trainingslager oder Testspiele von Proficlubs wie dem FC Liverpool oder Borussia Dortmund organisiert. Die Fußball-Prominenz revanchierte sich am Sonntag dafür, indem Ex-Profis wie Roman Weidenfeller den Lohnern per Videobotschaft viel Glück für das Pokalspiel wünschten.

1.Spieltag, 31.07.2022 15:31 Uhr TuS BW Lohne 0 FC Augsburg 4 Tore: 0: 1 A. Maier (51.) 0: 2 F. Jensen (69.) 0: 3 Niederlechner (81.) 0: 4 M. Malone (89.)

TuS BW Lohne: Bollmann - Wengerowski (75. Prüne), Beermann, Oevermann, Westerhoff - Düker - Schepp (54. Neziri), Bürkle, Heskamp, Goldmann (61. Sarrasch) - Janssen

FC Augsburg: Gikiewicz - Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, A. Maier (87. M. Malone), Gruezo, Iago (87. Zehnter) - An. Hahn (75. Pepi), Rexhbecaj (61. Niederlechner) - Demirovic (61. F. Jensen)

Zuschauer: 5000



