Stand: 19.06.2023 13:38 Uhr DFB-Pokal: Bersenbrück vor Umzug nach Lotte oder Osnabrück

Fußball-Fünftligist TuS Bersenbrück wird für sein DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich nach Osnabrück oder Lotte umziehen. Das eigene Hasestadion ist für ein Spiel mit derart großem Zuschauer-Interesse zu klein. Die Bersenbrücker aus dem Landkreis Osnabrück spielen in der Oberliga Niedersachsen und qualifizierten sich in der vergangenen Saison über den Landespokal für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Dort treffen sie in der Zeit vom 11. bis 14. August auf den fünfmaligen deutschen Meister. | 19.06.2023 13:38