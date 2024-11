Stand: 06.11.2024 11:14 Uhr DFB-Pokal-Achtelfinale: Werder Bremen - Darmstadt am 3. Dezember

Fußball-Bundesligist Werder Bremen empfängt am 3. Dezember (20.45 Uhr, im NDR Livecenter) Darmstadt 98 mit Ex-Coach Florian Kohfeldt zum DFB-Pokal-Achtelfinale. Das Topspiel Bayern München - Bayer Leverkusen zeigt die ARD am selben Tag live. Der VfL Wolfsburg erwartet die TSG Hoffenheim am 4. Dezember (18 Uhr). Ergebnisse/Ansetzungen | 06.11.2024 11:11