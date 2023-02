Stand: 07.02.2023 13:40 Uhr DFB-Kader mit zehn Wolfsburgerinnen

Das deutsche Frauen-Nationalteam geht mit zehn Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in das erste Länderspiel nach der EM. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte für die Partie am 21. Februar in Duisburg gegen Schweden neben Torhüterin Merle Frohms auch Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Felicitas Rauch, Jule Brand, Svenja Huth, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Kapitänin Alexandra Popp und Tabea Waßmuth. Auf Abruf steht zudem Joelle Wedegmeyer parat. | 07.02.2023 13:40